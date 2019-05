MILAN NEWS – Budget, staff e autonomia. Sono questi i punti chiave della controproposta avanzata da Paolo Maldini a Ivan Gazidis. E tra i nomi di cui il dirigente si circonderebbe volentieri ci sono anche due milanisti: Alessandro Costacurta e Angelo Carbone.

Piovono conferma da ogni fronte: La Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera e Tuttosport. Tra le richieste dell’attuale direttore sviluppo strategico area sport, c’è anche l’inserimento in società dell’ex difensore rossonero nonché attuale opinionista di Skysport. Ruolo? Club manager. Carbone, invece, come già noto da giorni, subentrerebbe effettivamente come responsabile del settore giovanile al posto di Mario Beretta, il quale sarà inevitabilmente sollevato dall’incarico dopo la retrocessione del Milan primavera. Nello staff sarebbero già inclusi Geoffrey Moncada, attuale responsabile dell’area scout, e Hendrik Almstadt, che si occupa nello specifico dei budget per gli acquisti. Portati entrambi da Gazidis, convincono anche l’ex storico capitano. A tutto ciò, inoltre, c’è anche una conseguente richiesta economica: dall’attuale ingaggio da un milione e mezzo l’anno, Maldini – rivela il CorSera – ha infatti chiesto quasi il doppio. Più o meno lo stipendio che fu di Leonardo. Per quanto riguarda invece la panchina, in attesa della fumata bianca, in pole position resta Marco Giampaolo.

Redazione MilanLive.it

