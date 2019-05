News Milan, Calhanoglu saluta Gattuso su Instagram: belle parole del turco.

Dopo l’ufficialità del suo addio al Milan, sono stati tanti i messaggi ricevuti da Gennaro Gattuso. Sia privati che pubblici. Diversi suoi ex giocatori rossoneri hanno voluto scrivere un pensiero sui social network.

L’ultimo della lista è Hakan Calhanoglu, che in questi minuti sul proprio profilo ufficiale Instagram ha voluto salutare Rino: «Grazie Mister. Grazie per tutto ciò che hai fatto per la squadra, ora e in passato. Abbiamo avuto alti e bassi ma ti sarò sempre grato per la tua fiducia & per avermi sempre sostenuto nel miglior modo possibile. Buona fortuna per il futuro».

Belle le parole del numero 10 del Milan, sempre sostenuto da Gattuso in questi due anni. Calhanoglu sul campo non ha sempre impressionato positivamente, ma Rino gli ha dato grande fiducia. Ha puntato su di lui anche nei momenti più complicati, cercando di spronarlo al massimo. L’ex Bayer Leverkusen si è leggermente ripreso nel finale di stagione, ma ci si aspettava certamente di più da parte sua. Non a caso, Hakan è uno dei calciatori dal futuro incerto. La sua cessione non è affatto esclusa se dovesse arrivare una buona offerta. Sia in Bundesliga che in Premier League ci sono società a lui interessate.

