News Milan, Giampaolo verso l’addio alla Sampdoria: summit decisivo lunedì.

Quello di Marco Giampaolo è uno dei nomi più caldi per la panchina del Milan. Sembra esserci una sorta di duello tra lui e Simone Inzaghi per sostituire Gennaro Gattuso.

Sicuramente è più facile arrivare all’attuale mister della Sampdoria, dato che il collega della Lazio viene pressato da Claudio Lotito per rimanere. C’è un contratto fino a giugno 2020 che il presidente biancoceleste intende far valere, in virtù anche dei buoni risultati di queste stagioni. Recentemente è arrivata anche la conquista della Coppa Italia e pertanto il patron laziale non vorrebbe cambiare tecnico.

Neppure Massimo Ferrero vorrebbe cambiare, ma Giampaolo vorrebbe allenare in una piazza maggiormente ambiziosa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, entro lunedì le parti risolveranno definitivamente la questione. Proprio lunedì dovrebbe avvenire il summit decisivo che dovrebbe portare alla risoluzione del contratto in scadenza a giugno 2020. Il patron blucerchiato spera ancora che l’allenatore italo-svizzero cambia idea. Probabilmente il diretto interessato si è preso qualche giorno per capire cosa succederà in casa Milan e in generale quali alternative ha rispetto alla permanenza alla Sampdoria. Spera di avere la chance di allenare a Milano, dove non mancano apprezzamenti per il suo lavoro e la capacità di valorizzare i giocatori a disposizione.

Redazione MilanLive.it

