CALCIOMERCATO MILAN – Gli stravolgimenti societari in casa Milan, con gli addii di Gattuso e Leonardo, hanno inevitabilmente cambiato i piani anche in sede di mercato.

Se prima era Leonardo ad occuparsi di acquisti e cessioni, a breve sarà il nuovo direttore sportivo che sceglierà Ivan Gazidis (magari insieme alla consulenza di Paolo Maldini qualora accettasse il ruolo di direttore tecnico propostogli). I tanti avvicinati negli scorsi mesi al Milan, rischiano di rimanere soltanto un ricordo. Tra questi c’era Gerard Deulofeu, che sarebbe tornato volentieri in rossonero dopo l’esperienza nella stagione 2016-2017. Le complicazioni ad un suo ritorno a Milanello erano principalmente relative al costo molto alto del suo cartellino. L’esperienza positiva con il Watford ne ha alzato il valore.

Deulofeu-Napoli: primi contatti!

In Premier League durante questa stagione ha collezionato 30 presenze, 10 gol e 5 assist. Numeri molto importanti, ai quali vanno aggiunte le 3 presenze in FA Cup con 2 gol all’attivo. Inevitabile che il giocatore sia entrato nel mirino di molti club, anche e soprattutto inglesi. Deulofeu è un classe 1994, ha compiuto lo scorso marzo 25 anni ed ha ancora buoni margini di miglioramento.

Ma il suo futuro, nonché ritorno, in Serie A non è ancora da escludere. Non al Milan con molta probabilità, bensì al Napoli. Il club partenopeo, stando a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, avrebbe contattato l’agente di Deulofeu per valutare alcune condizioni.

Il Watford lo valuta non meno di 30 milioni di euro, dopo averlo riscattato dal Barcellona per circa 13 milioni di euro (fonte: Transfermarkt). Sarebbe un colpo interessante per gli azzurri, che sulle fasce hanno bisogno di forze fresche per rinforzare il reparto offensivo da affidare a Carlo Ancelotti per la prossima stagione.

