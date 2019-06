NEWS MILAN – È ancora fresco l’addio al Milan, ma per Gennaro Gattuso il futuro è adesso. E tra poco potrebbe sedersi su un’altra panchina di Serie A. Il suo lavoro è stato molto apprezzato in questi mesi e addirittura sarebbe la prima scelta della Lazio.

Un’opportunità molto importante per Rino, che proseguirebbe la sua carriera da allenatore in una piazza ambiziosa e molto importante. Tutto è ancora in forse, in quanto la Lazio deve decidere il futuro di Simone Inzaghi. Il presidente Claudio Lotito e il d.s. Igli Tare sono ancora in forse sul da farsi. Quest’ultima stagione è stata tra alti e bassi, ma si è conclusa con l’importante successo in Coppa Italia. E Inzaghi nella sua avventura in biancoceleste ha dimostrato di essere più che all’altezza. Non a caso è stato accostato alla Juventus e ultimamente, con grande insistenza, anche al Milan.

E chissà che non possa esserci proprio una sorta di “scambio” di tecnici tra Milan e Lazio. I colleghi di Sky Sport riportano che Gattuso è stato contattato dal club biancoceleste in caso di addio di Inzaghi. Staremo a vedere nei prossimi giorni ulteriori aggiornamenti.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

