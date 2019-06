MILAN NEWS – Elliott ha accettato le condizioni di Paolo Maldini, e tra queste c’era anche l’inserimento di Alessandro Costacurta nel suo staff. Così nelle ultime ore – riferisce La Gazzetta dello Sport – l’ex rossonero è stato già contattato con tanto di offerta da parte del club rossonero.

L’idea è di affidare all’attuale opinionista Sky il ruolo di club manager, quindi collante tra squadra e dirigenza. Il rapporti tra i due, del resto, è solidissimo e Billy sarebbe candidato a diventare uno dei collaboratori più stretti dell’attuale direttore sviluppo strategico area sport. La proposta è stata appunto già recapitata, e nel frattempo, nel pieno delle proprie riflessioni, Maldini cerca di capire anche la disponibilità di chi vorrebbe al proprio fianco.

Risposta probabilmente affermativa in questo caso, con l’ex difensore pronto al secondo ritorno in rossonero dopo l’esperienza nella stagione 2008/09 come collaboratore tecnico di Carlo Ancelotti e Mauro Tassotti. Il nome di Costacurta – rivela il quotidiano – è comunque gradito anche alla stessa proprietà: è un uomo Milan, un’icona rispettata dagli sportivi e carismatica per i tifosi rossoneri. Il tutto, ovviamente, resta però strettamente legato alla risposta madre che la società attende entro e non oltre inizio settimana.

Redazione MilanLive.it

