CALCIOMERCATO MILAN – In casa rossonera sono tante le problematiche da risolvere durante questa lunga e tortuosa estate. Anzitutto a livello societario si attende la risposta di Paolo Maldini al quale è stato proposto il ruolo di direttore tecnico.

Successivamente si sceglierà il nuovo direttore sportivo e dunque l’allenatore. Intanto i calciatori sono già in vacanza ma il loro futuro è argomento di discussione. Tra questi c’è da valutare la situazione di Jesus Suso, il quale ha ancora una clausola da 40 milioni di euro e dunque se arrivasse un’offerta congrua può già partire senza coinvolgere il Milan. Per questo una volta che Maldini avrà accettato, se accetterà (come sembra), discuterà con lo spagnolo il possibile rinnovo contrattuale.

Il futuro di Suso è in forte dubbio a prescindere dalla situazione contrattuale. Già durante questa stagione il suo rendimento è stato molto discontinuo, e il suo ruolo peraltro costringe la squadra a giocare in una certa maniera: ovvero con il 4-3-3, modulo che potrebbe cambiare in caso di arrivo di un allenatore con altre idee di gioco. In generale i rossoneri dovranno rinforzare in maniera importante il reparto offensivo per trovare almeno due esterni d’attacco di alto livello. E per questo bisogna attendere l’arrivo del nuovo direttore sportivo.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

