NEWS MILAN – Per diverse settimane il nome di Simone Inzaghi è stato accostato al Milan. Il tecnico sembrava non volesse restare in biancoceleste, complici anche i contatti avuti con la Juventus.

Invece è di ieri la notizia della svolta in casa Lazio, che ha deciso di continuare il proprio rapporto lavorativo con l’allenatore. Questa sera – come riportano i colleghi di Sky Sport – Simone Inzaghi si incontrerà con Claudio Lotito e Igli Tare per discutere gli ultimi dettagli.

Allenatore, Presidente e direttore sportivo si vedranno, magari a cena, per firmare il contratto ma anche e soprattutto per discutere la durata del rinnovo contrattuale, l’aspetto economico e la programmazione a livello di calciomercato.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

