MILAN NEWS – Le ultime 24, massimo 48, ore di attesa, poi giungerà la risposta di Paolo Maldini ad Elliott Management Corporation. E se dovesse essere positiva come sembrerebbe dalle ultimissime indiscrezioni, il nuovo Milan riporterà in casa anche l’ex difensore Alessandro Costacurta.

Dopo l’esperienza da collaboratore tecnico di Carlo Ancelotti e Mauro Tassotti nella stagione 2008/2009, per Billy si tratterebbe di un ritorno. Sebbene sia stato un nome chiesto direttamente dall’attuale direttore sviluppo strategico area sport del club rossonero, è un profilo gradito anche alla stessa proprietà poiché uomo Milan, icona rispettata nel mondo del sport e figura carismatica nell’ambiente milanista. Avrebbe già accettato l’offerta da club manager giuntagli nelle ultime ore, tuttavia si mantiene vago ai microfoni di SkySport: “Nuovo allenatore Milan? Non ne ho la minima idea, bisogna parlare piuttosto di quelli che ci sono. Tipo l’Inter che ha scelto Antonio Conte: un allenatore in grado di dare aggressività e verticalizzazione, è un bellissimo messaggio per il campionato italiano”. Da domani, intanto, potrebbe salutare definitivamente il ruolo da opinionista Tv per riabbracciare il suo vecchio e amato Diavolo. Tutto dipenderà da Maldini, ma la fumata bianca sembrerebbe vicina.

Redazione MilanLive.it

