Calciomercato Milan: Mancini, difensore dell’Atalanta, potrebbe finire sul taccuino di Maldini.

L’Atalanta è pronta a creare una rosa all’altezza per affrontare al meglio la Champions League. Antonio Percassi ha trattenuto Gian Piero Gasperini e gli ha promesso che non farà cessioni eccellenti. Ma qualche sacrificabile c’è.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a ‘Calciomercato – L’originale’, uno dei cedibili è Gianluca Mancini, difensore classe 1996, autore di un campionato di altissimo livello. Stando al noto giornalista, su di lui ci sarebbe la Roma, che a breve potrebbe ritrovarsi costretta a sostituire Kostas Manolas, sempre più vicino alla cessione (ha una clausola rescissoria relativamente bassa e piace a tanti top club). Ma occhio perché il centrale orobico è un profilo perfetto per il nuovo corso intrapreso dal Milan.

Di Marzio ha sottolineato che non c’è alcun tipo di trattativa né discorso avviato con l’Atalanta per Mancini. Ma potrebbero esserci, visto che il giocatore rispetta perfettamente i parametri della nuova linea tracciata da Ivan Gazidis. In difesa però il Milan pare aver messo gli occhi anche di Joachim Andersen, che potrebbe essere una delle richieste di Marco Giampaolo. In rosa poi ci sono Alessio Romagnoli, Mateo Musacchio e soprattutto Mattia Caldara, su cui i rossoneri continuano a puntare molto nonostante gli infortuni. Lo aspettano a braccia aperte.

