Calciomercato Milan, nome nuovo per l’attacco: il venezuelano Hurtado.

È ancora presto per capire con precisione che mosse specifiche farà il Milan nel prossimo calciomercato estivo. Tuttavia, sembra abbastanza chiara l’intenzione di puntare su giovani talenti da crescere e valorizzare.

L’area scouting rossonera in questi mesi ha lavorato intensamente sotto la direzione di Geoffrey Moncada, dirigente che potrebbe avere ancora più rilevanza con Paolo Maldini direttore tecnico. Gli osservatori continuano a visionare giocatori. Uno dei profili che sembra piacere è quello di Jan Carlos Hurtado, attaccante venezuelano. Lo rivela oggi il quotidiano Tuttosport.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news di calciomercato Milan, LEGGI QUI.

Calciomercato Milan, occhi su Hurtado

Hurtado ha 19 anni e milita in Argentina nel Club de Gimnasia y Esgrima La Plata, dove è approdato nell’estate 2018. Il suo contratto scade nel giugno 2021. 17 presenze, 2 gol e un assist in Primera Division in questa stagione. Non è ancora veramente esploso, ma viene considerato uno dei giovani talenti più interessanti del Sud America. Nell’ultimo Sudamericano Under 20 aveva regalato la vittoria al Venezuela con una doppietta al Brasile.

L’attaccante classe 2000 è stato già accostato a club della Serie A: Atalanta e soprattutto Sampdoria. Nel contratto sembra esserci una clausola rescissoria da 9-10 milioni di euro, ma forse ne può bastare qualcuno in meno per trovare l’accordo col Gimnasia. Inoltre, anche altre società europee lo hanno messo nel mirino. In particolare Newcastle United e Marsiglia, sembra. In Argentina c’è il Boca Juniors ad apprezzarlo molto. Alto 183 centimetri, è un centravanti molto rapido e ben messo tecnicamente. Deve certamente migliorare a livello realizzativo, riuscendo ad andare in gol con maggiore regolarità, ma gli vengono riconosciuti margini di crescita notevoli. Da capire se il Milan deciderà di affondare su questo ragazzo oppure se sarà un’altra squadra ad assicurarselo nella prossima finestra estiva del calciomercato. Non rimane che attendere le prossime settimane.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it