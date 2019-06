CALCIOMERCATO MILAN – Paolo Maldini ha detto sì ad Elliott Management Corporation, e di conseguenza sta per nascere anche il Milan di Marco Giampaolo. Perché è il tecnico nato a Bellinzona la primissima scelta del nuovo Dt: l’uomo perfetto – secondo il dirigente – per un progetto fondato sui giovani e che propende per il bel gioco.

Oggi l’ex capitano comunicherà la sua decisione all’Ad Ivan Gazidis, da lì prenderà rapidamente forma il nuovo Diavolo capitanato dalla leggenda delle 902 presenze in campo. Scelto l’erede di Gennaro Gattuso, bisognerà poi prendere posizione in chiave mercato tra cessioni e acquisti da individuare.

Calciomercato Milan, tracciata la lista di rinforzi

Come riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, saranno cinque i ruoli da rinforzare con l’arrivo del tecnico della Sampdoria. La lista è virtualmente già tracciata: servirà un difensore centrale, due centrocampisti e un esterno. Un giocatore per sostituire numericamente – e non solo – Cristian Zapata uscito a parametro zero, almeno due profili in mediana considerando il mancato riscatto di Tiémoué Bakayoko, le uscite di Riccardo Montolivo, José Mauri, Andrea Bertolacci e quelle probabili di Lucas Biglia e/o Frank Kessie. In attacco il tecnico abruzzese potrà contare su due bomber di massimo livello come Krzysztof Piatek e Patrick Cutrone, semmai a mancare sono gli assist man come ha dimostrato la recente stagione: ecco che si certa un rinforzo per la corsia esterna, un giocatore di assoluta qualità che possa velocizzare la squadra con strappi in ripartenza e con una spiccata rapidità sulla propria corsia. In tutto questo il modulo scelto dovrebbe essere il 4-3-1-2, con doppio centravanti e ruolo da trequartista che potrebbe essere ricoperto da Lucas Paquetá. Nelle ultime ore, inoltre, si è vociferato di due possibili fedelissimi di Giampaolo che potrebbero sbarcare in rossonero: Joachim Andersen e Dennis Praet.

