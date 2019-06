MILAN NEWS – Sarà Marco Giampaolo il nuovo allenatore del Milan, nonché la primissima scelta di Paolo Maldini che oggi dirà il suo sì ad Elliott Management Corporation, diventando ufficialmente il nuovo direttore tecnico del club.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Come riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sarà quindi il 4-3-1-2 la nuova veste del Diavolo. Un trequartista alle spalle delle due punte e un rombo in mediana dal quale non si deroga quasi mai: un dogma per il tecnico nativo di Bellinzona. E ci sarà in particolare un giocatore a subire un’interessante evoluzione tattica: Lucas Paquetá. Perché è proprio il brasiliano – per ovvi motivi – il designato per diventare il jolly alle spalle dei due centravanti. Ma servirà uno scatto ulteriore da parte del talento brasiliano. Perché se le doti tecniche dell’ex Flamengo non sono in discussioni, il tecnico abruzzese è pronto a chiedergli molto di più: «Saponara è l’emblema del giocatore perfetto perché ha qualità, corre e lavora – spiegava il tecnico qualche anno fa –. Un trequartista che non rientra è uno in meno, diventa inutile».

Per il resto, considerando il Milan odierno ancora in attesa di rinforzi, la squadra vedrebbe Gianluigi Donnarumma tra i pali con Andrea Conti più che Davide Calabria sulla destra, Mateo Musacchio e Alessio Romagnoli al centro e Ricardo Rodriguez sulla sinistra. A centrocampo, con la partenza di Tiémoué Bakayoko e in attesa di un acquisto, la scelta in cabina di regia ricade necessariamente su Lucas Biglia, con Frank Kessie sulla destra e Hakan Calhanoglu sull’interno mancino. In attacco ci sarà appunto Paquetá dietro un super tandem composto da Krzysztof Piatek e Patrick Cutrone.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it