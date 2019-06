MILAN NEWS – Paolo Maldini quest’oggi dirà sì ad Elliott Management Corporation: oltre a La Gazzetta dello Sport, lo conferma anche il Corriere della Sera oggi in edicola. Dopo una lunga riflessione, il dirigente l’incarico da direttore tecnico del Milan offertogli direttamente dall’Ad Ivan Gazidis.

Per la felicità di tutti, alla fine è in arrivo la fumata bianca. Il direttore sviluppo strategico area sport – ancora per poco – firmerà nelle prossime ore quindi firmerà il nuovo contratto e si dedicherà alla sua nuova grande sfida. Ma sono stati necessari giorni di colloqui e confronti con la dirigenza prima di dell’ok definitivo. L’ex capitano rossonero – rivela il quotidiano – voleva infatti rassicurazioni su budget, autonomia decisionale, margine operativo e soprattutto sulla possibilità di essere affiancato da figure di fiducia. Tutto accettato. Sarà infatti promosso Angelo Carbone da responsabile dell’attività di base a coordinatore del settore giovanile, e verranno coinvolti altre due dirigenti indicati dallo stesso Maldini.

L’allenatore, invece, con ogni probabilità sarà Marco Giampaolo, considerato un profilo adeguato per insegnare calcio a una squadra che sarà costruita prevalentemente da under 23 di valore. Alla fine – riferisce il CorSera – quest’oggi arriverà l’ufficialità di un matrimonio fondamentale per il nuovo progetto milanista.

