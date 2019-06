CALCIOMERCATO MILAN – Il progetto tecnico del Milan che sta nascendo in questi giorni appare già ben delineato: si punterà su una base pluriennale e si darà maggiore attenzione e rilevanza ai calciatori giovani e di prospettiva.

Non a caso i talent scout rossoneri stanno sondando il mercato internazionale per reperire alcuni rinforzi Under-23 per rendere la rosa del Milan più competitiva a largo raggio temporale. Uno dei talenti visionati di recente è sicuramente l’attaccante Jan Hurtado, un classe 2000 di origine venezuelana che milita nel Gimnasia La Plata, in Argentina.

Calciomercato Milan, fari puntati sul baby talento Hurtado

Già nelle scorse ore il nome di Hurtado è stato accostato al Milan ed i media nazionali lo paragonano ad un centravanti come Duvan Zapata, altro calciatore sudamericano che da anni si sta facendo valere nella massima serie nostrana. Fisico da guerrigliero e ottimo senso gel gol, Hurtado ha dato una svolta alla propria carriera l’estate scorsa, quando da svincolato ha firmato per il Gimnasia che ha cominciato a dargli fiducia e buon minutaggio.

Il talento venezuelano, come scrive anche oggi Tuttosport, non parteciperà con la sua Nazionale alla prossima Coppa America in Brasile, una buona notizia per il suo attuale club e per coloro che vorrebbero acquistarne il cartellino, così che Hurtado possa essere pronto ed arruolabile fin dai primi giorni di ritiro. Intanto il Gimnasia ha alzato la sua clausola rescissoria: serviranno ora 10 milioni di dollari per ingaggiare il diciannovenne sudamericano nella prossima sessione di calciomercato.

Una mossa, qualora fosse concretizzata, che permetterebbe al Milan di avere a disposizione una punta di grande prospettiva e con mezzi atletici non indifferenti, magari ipotizzando un futuro tandem d’attacco con Patrick Cutrone, altro giovanissimo su cui il club rossonero punterà ciecamente.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

