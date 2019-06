Calciomercato Milan, Reina nel mirino di Sarri e della Juventus? Il padre apre.

Maurizio Sarri, salvo sorprese, sarà il prossimo allenatore della Juventus. E potrebbe decidere di portare con sé a Torino qualche fedelissimo. Certamente non gli dispiacerebbe Jorginho, voluto fortemente al Chelsea dopo l’esperienza assieme nel Napoli. Ma l’operazione appare complicata, considerando pure il blocco del mercato dei Blues.

Un altro nome che sta circolando in queste ore è quello di Pepe Reina, esperto portiere allenato da Sarri in Campania. Secondo Sportitalia, la Juventus probabilmente lascerà partire Mattia Perin e dunque ha bisogno di un altro vice per Wojciech Szczesny. L’ex Genoa ha voglia di giocare e il club bianconero potrebbe accontentarlo favorendo la sua cessione.

Reina, attualmente al Milan, potrebbe rappresentare una buona soluzione per Sarri. I due si conoscono molto bene e hanno un grande rapporto. Lo spagnolo si è detto felice di indossare la maglia rossonera e ha spiegato di voler tornare in alto con il club milanese. Tuttavia, il padre non ha affatto escluso un trasferimento. Intervistato da Radio Kiss Kiss, Miguel Reina si è così espresso: «Non so se Sarri andrà alla Juventus. Ha dimostrato di essere tra i migliori allenatori al mondo al Napoli e vincendo al Chelsea. Pepe con lui alla Juve? È il club più vincente d’Italia, lui è un professionista. Non avrebbe problemi».

Finora non era emersa la possibilità che l’estremo difensore spagnolo potesse lasciare Milanello. Infatti, il maggiore indiziato all’addio è Gianluigi Donnarumma. Gigio ha un ingaggio da 6 milioni di euro netti annui e una valutazione da circa 60 milioni: tra stipendio risparmiato e plusvalenza inerente il cartellino, il bilancio del Milan può avere effetti positivi dall’operazione. Chiaramente andranno valutati anche gli aspetti tecnici.

M. #Reina (papà @PReina25) “Non so se #Sarri andrà alla @juventusfc. Ha dimostrato di essere tra i migliori allenatori al mondo al @sscnapoli e vincendo al @ChelseaFC. #Pepe con lui alla #Juve? È il club più vincente d’Italia, lui è un professionista. Non avrebbe problemi” — Radio KissKissNapoli (@kisskissnapoli) 4 giugno 2019

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it