La Fiorentina è ad un passo dal cambio di proprietà. I Della Valle hanno praticamente raggiunto l’accordo per la cessione del club a Rocco Commisso per una cifra intorno ai 170 milioni di euro.

Commisso nel primo pomeriggio ha raggiunto lo studio degli avvocati milanesi Bonelli Erede Pappalardo. Lo studio ha riferito che l’accordo di massima sul futuro della Fiorentina era stato raggiunto e che la trattativa per la vendita della società viola è ormai ai dettagli. Giovedì è previsto il closing e la firma, dopo le verifiche che procederanno nelle prossime ore.

L’operazione è iniziata circa un mese fa grazie all’opera di un importante istituto di credito internazionale. Questo pomeriggio invece sono stati sciolti gli ultimi nodi in un incontro, durato quasi due ore, tra il magnate americano e i fratelli Della Valle, negli uffici della Tod’s a Milano. Dopo il summit Commisso e Barone si sono trasferiti in un noto studio notarile del centro del capoluogo lombardo, per poi fare ritorno in albergo. In settimana il closing, fissato per giovedì, sancirà la fine dell’era Della Valle: la Fiorentina sarà ufficialmente in mano all’italo-americano Rocco Commisso.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

