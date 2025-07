Jashari al Milan, via libera del Club Brugge: tutto in giornata

Le ultimissime sul futuro di Jashari: oggi è la giornata della svolta. Il punto della situazione in casa rossonera

L’attesa si è ormai fatta snervante. I tifosi del Milan e il club stesso sono stanchi di aspettare il via libera da parte del Club Brugge per Jashari.

“Ci teniamo che venga al Milan. La sua volontà è quella di venire, ma in questo momento dobbiamo rispettare quelle che sono le dinamiche di un altro club. Riteniamo di aver fatto una grande offerta. Mi auguro che questa vicenda si chiuda con una buona fine per il Milan e per il giocatore“.

Solo due giorni fa, a margine della conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri, Igli Tare parlava in questi termini. Segno che ormai da tempo è tutto definito: il calciatore ha detto sì al Milan e il Diavolo ha fatto uno sforzo massimo mettendo sul tavolo una proposta davvero importante, da oltre 35 milioni di euro, bonus compresi.

Tanti soldi che non hanno, però, portato al via libera da parte del club belga, che sta facendo la voce grossa con il suo giocatore. Il Milan forte del sì dell’atleta attende con fiducia una risposta che secondo molti sarebbe dovuta arrivare nella giornata di ieri.

Milan, attesa per Jashari: il punto della situazione

Anche per questo motivo i tifosi sono stanchi di aspettare. La trattativa sta davvero andando per le lunghe e c’è la paura che salti tutto e che il giocatore alla fine vada altrove. Stando a quanto appreso, però, l’attesa sta ormai per finire. Oggi, infatti, dovrebbe essere la giornata della svolta.

🔴⚫️Attesa infinita per #Jashari. Il Club Brugge non ha ancora dato il via libera, ma oggi, 9 luglio, dovrebbe essere la giornata chiave. @RaffaeleAmato14 @calciomercatoit pic.twitter.com/HQdzqyXpXh — Martin Sartorio (@MartinSa1988) July 8, 2025

L’entourage del calciatore è infatti convinto che quella del 9 luglio sia una giornata chiave per il trasferimento di Jashari al Milan. I sostenitori del Diavolo incrociano le dita, sperando che sia veramente così.

Nel frattempo nel primo pomeriggio, il popolo rossonero ascolterà le dichiarazioni di Samuele Ricci, primo colpo del Milan che interverrà in conferenza stampa, rispondendo alle domande dei giornalista. Orario fissato alle 14.30 per il nuovo giocatore di Massimiliano Allegri, che si augura di poter presto abbracciare anche Jashari. A breve sapremo tutto.