MILAN NEWS – C’è grande attesa per quello che sarà il responso della Uefa riguardo le eventuali sanzioni da infliggere al Milan in breve tempo.

Il club rossonero continua ad avere un bilancio poco positivo, incapace di rientrare nei parametri accettabili per il Fair Play Finanziario. Ecco perché nei prossimi giorni da Nyon potrebbe arrivare un’altra batosta per il Milan, anche se l’intenzione della dirigenza è quella di mediare e trovare un compromesso senza agire tra tribunali e ricorsi come un anno fa.

Proprio in merito a questa vicenda si è espresso Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore esperto in calcio e finanza. Il noto cronista, intervenuto a Sky Sport, ha spiegato quale potrebbe essere la portata sanatoria nei confronti del Milan: “Si sono accavallati due periodi sanzionati, il triennio 2014-2017 sotto la lente d’ingrandimento e anche il rosso in bilancio del 2018, da almeno 120 milioni di buco. Arriverà sicuramente una multa salata, anche perché c’è la recidiva. Non escludo anche una riduzione della rosa o addirittura un anno senza competizioni europee. Nel 2020 potrebbe arrivare anche un’altra sanzione visto che il bilancio attuale chiuderà sempre in rosso di 70-80 milioni”.

Bellinazzo poi parla delle manovre per evitare sanzioni esagerate da parte del club: “Gazidis e Scaroni stanno tentando un dialogo con la UEFA per una sorta di compromesso per allungare il periodo per il pareggio di bilancio, altrimenti sarebbe impossibile per una sorta di circolo vizioso”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

