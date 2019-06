MILAN NEWS – Definito il Dt, ora tocca al Ds. Così Paolo Maldini, pronunciato di fatto il grande sì, adesso dovrà individuare un proprio braccio destro su cui far pieno affidamento in questa nuova avventura. Un profilo che conosca i meccanismi delle trattative e le varie dinamiche del mercato, e c’è già un’idea chiara in casa Milan: Igli Tare.

Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la società di Via Aldo Rossi ha messo gli occhi proprio sul dirigente della Lazio. Ex attaccante, ha un’abilità che Elliott Management Corporation apprezza in modo particolare: quella di saper giocare d’anticipo sui giovani più promettenti. Intanto, piuttosto che un solo annuncio relativo a Maldini, la società attende la composizione dell’intera squadra dirigenziale, con l’organigramma ufficialmente definito, per poi emettere una nota ufficiale in cui verranno comunicati tutti i nuovi ruoli. E questi annunci – assicura la rosea – arriveranno a breve.

L’ex difensore, nel frattempo, ha ottenuto tutto ciò che ha chiesto: autonomia decisionale, budget non troppo limitato e la possibilità di inserire i suoi uomini di fiducia all’interno del suo staff. Così Angelo Carbone, per esempio, osservatore milanista e coordinatore delle attività di base, è pronto alla promozione col ruolo di responsabile del settore giovanile. Il nuovo allenatore sarà invece Marco Giampaolo, ritenuto il profilo perfetto per la valorizzazione dei giovani e per un Diavolo che diverta attraverso il bel gioco.

