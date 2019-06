MILAN NEWS – Ancora tutto da scrivere e da intendere il futuro dello stadio di San Siro, storico impianto cittadino che potrebbe essere rivoluzionato o addirittura abbattuto.

Il Milan e l’Inter devono decidere, assieme al Comune cittadino, come comportarsi riguardo al futuro dell’impianto. Come riporta Tuttosport in questa settimana era previsto un importante incontro a Palazzo Marino con il sindaco Giuseppe Sala alla presenza dei rappresentanti dei due club cittadini.

Tale incontro è stato rinviato a data da destinarsi, visti anche gli impegni societari di Milan e Inter, con i rossoneri presi dal cambio all’interno del management e le dimissioni di Leonardo e Gattuso, ed i nerazzurri invece impegnati ad annunciare Antonio Conte come nuovo allenatore.

L’idea delle due società calcistiche comunque non cambia: la volontà è quella di costruire un nuovo San Siro nella zona adiacente all’attuale stadio. Servirà dunque abbattere il ‘Meazza’, ma solo dopo l’edificazione dell’impianto rimodernizzato, con le spese che dovrebbero essere a carico di Milan e Inter. Non propriamente concorde il sindaco Sala, che considera San Siro una sorta di monumento della città e del calcio nostrano.

