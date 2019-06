CALCIOMERCATO MILAN – Nuova possibile avventura in Italia per Cristian Zapata. Il difensore colombiano, oramai ex giocatore del Milan dopo l’uscita a parametro zero, potrebbe infatti ripartire proprio dalla Serie A dopo sette anni in rossonero.

Eppure l’epilogo milanista è stato amaro. Dopo una lunghissima avventura in casa Diavolo, la storia è finita con l’amaro in bocca per il difensore colombiano come rivelato dal suo stesso agente: “Cristian ha sempre sperato nel Milan, quando si rimane per tanto tempo in una squadra ci sono cose che vanno al di là del contratto. Si aspettava un altro atteggiamento nei suoi confronti, non pretendeva un contratto alle stesse cifre di prima, ma la fiducia di avere un rinnovo biennale, per avere stabilità e provare a fare bene perché sente ancora di poter dare tantissimo al Milan”.

Calciomercato, l’ex Zapata può ripartire dalla Serie A

Ora potrebbe non esserci la Turchia nel suo futuro, la terra che lo tentò già lo scorso gennaio. Il Fenerbahce, infatti, gli offrì un ricco biennale nella scorsa sessione invernale, ma il giocatore tentennò sperando in una proposta simile da Elliott Management Corporation e alla fine fu la stessa società a bloccarne l’uscita, dati gli infortunio di Alessio Romagnoli, Mateo Musacchio e Mattia Caldara che videro l’ex Villarreal titolare nella difesa a tre di Gennaro Gattuso o a quattro insieme ad Ignazio Abate in una fase dall’infermeria piena.

Adesso spunta una doppia pista italiana per Zapata. Come infatti riferisce Tuttosport oggi in edicola, il 32enne sta già valutando la proposta giuntagli dal neo promosso Brescia ma anche il Genoa sembrerebbe interessato. Priorità al Bel Paese, come ha lasciato intendere l’agente la scorsa settimana: “Sta valutando il suo futuro, desidera ancora una sfida importante. Ora giocherà con la Colombia, farà bene e certamente giungerà qualche offerta importante. Inter? In un certo momento se ne era parlato. Italia o estero? Non sappiamo ancora, ma uno come lui può essere ancora molto utile a tante squadre anche in Serie A”.

