MILAN NEWS – Una nuova Fiorentina dallo sfondo rossonero. Perché come riferisce a sorpresa l’edizione odierna de La Stampa, dopo l’approdo di Rocco Commisso, di fatto nuovo proprietario della società toscana, ora potrebbero arrivare tanti ex Milan per i vari ruoli dirigenziali e non solo da ricoprire.

Amministratore delegato, direttore sportivo e allenatore: potrebbero portare tutti la firma del Diavolo. Come infatti rivela il quotidiano, la nuova proprietà starebbe pensando di affidare le chiavi del progetto a Umberto Gandini, nell’eventuale ruolo da Ad, e poi ci sarebbe anche l’ex Massimiliano Mirabelli per la casella da Ds. In panchina invece potrebbe esserci Gennaro Gattuso, il quale, come accaduto in rossonero, potrebbe subentrare a Vincenzo Montella dopo una gestione fallimentare.

Nel frattempo manca di fatto solo l’ufficialità per il passaggio di proprietà. Dopo 17 anni alla guida della Viola, la famiglia Della Valle è pronto a lasciare il timone. Secondo le ultimissime indiscrezioni, la cessione è avvenuta per una cifra vicina ai 170 milioni di euro e il closing ufficiale è atteso nei prossimi giorni, verosimilmente tra giovedì e venerdì. Poi via alla nuova era statunitense e – chissà -, magari anche semi-milanista.

