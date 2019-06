MILAN NEWS – Prende forma il nuovo Milan di Elliott Management Corporation. Tutto già definito e delineato: manca solo l’ufficialità. Annuncio – svela il Corriere della Sera oggi in edicola – che dovrebbe giungere venerdì da Via Aldo Rossi.

A Paolo Maldini che sarà quindi il nuovo direttore tecnico del club rossonero, seguirà anche anche l’arrivo di un direttore sportivo. Serve una figura che sia il braccio destro del neo Dt, un dirigente che conosca le varie dinamiche di mercato e che – soprattutto, aggiunge il quotidiano – sia un ex Milan. E a tal proposito, nelle ultime ore, sta prende corpo l’idea legata a Zvonimir Boban, ex giocatore del Diavolo dal 1991 al 2001 e attuale vicesegretario generale della FIFA.

C’è invece certezza assoluta per quanto riguarda l’erede di Gennaro Gattuso: sarà Marco Giampaolo. Ancora non ha ancora risolto il contratto che lo lega alla Sampdoria – rivela il CorSera -, ma non ci saranno problemi in virtù dei buoni rapporti con il presidente Massimo Ferrero. Da Genova potrebbero arrivare anche due suoi fedelissimi: il difensore Joachim Andersen e il centrocampista Dennis Praet, entrambi anche nel mirino di club di Premier League e valutati complessivamente circa 50 milioni di euro.

