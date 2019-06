Carolina Morace (©Getty Images)

NEWS MILAN – Carolina Morace è stata una delle calciatrici più forti in Italia e nel mondo. Ha allenato durante questa stagione il Milan femminile: è stato un grande onore, soprattutto per una squadra al suo primissimo anno di Serie A.

I risultati sono stati eccellenti per le rossonere, che hanno sfiorato la finale di Coppa Italia e raggiunto il terzo posto in classifica ad appena cinque punti dal primo posto. Lunedì scorso è arriva l’ufficialità dell’“interruzione del rapporto professionale” tra Milan e Carolina Morace. L’ex allenatrice rossonera adesso farà parte della squadra di Sky Sport per i Mondiali di calcio femminile, che vedranno anche l’Italia partecipare. Le azzurre faranno il loro esordio domenica alle 13:00 contro l’Australia, poi giocheranno venerdì 14 giugno alle 18:00 contro la Giamaica e infine martedì 18 giugno l’ultima gara del girone contro le favorite del Brasile alle ore 21:00. La Morace oggi era insieme ad Alessia Tarquino, Cecilia Salvai, Andrea Marinozzi e Gaia Brunelli negli studi Sky per la presentazione de “L’estate di Sky Sport”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

