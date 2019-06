Tra pochissimo, alle ore 20:45, il calcio d’inizio di Portogallo-Svizzera, semifinale in gara secca di Nations League. Il match sarà in diretta su Italia 1. Intanto i due allenatori hanno diramato le formazioni ufficiali.

Sarà Ricardo Rodriguez contro Cristiano Ronaldo all’Estadio Do Dragao di Oporto. CR7, che con 85 reti è il miglior marcatore europeo di tutti i tempi in nazionale, si giocherà l’accesso alla finale contro gli svizzeri allenati da Vladimir Petkovic: il capitano degli svizzeri sarà il terzino del Milan, Rodriguez. La “Nations League” è la neonata competizione che coinvolge tutte le 55 nazionali membri della UEFA. Ribattezzata la Champions delle nazioni, mette in palio, oltre al titolo di campione della UEFA Nations League, quattro posti per la fase a gironi degli Europei del 2020. L’Italia è già uscita e si giocherà l’accesso a Euro 2020 durante le normali qualificazioni da qui ai prossimi mesi. Di seguito le formazioni ufficiali di Portogallo-Svizzera:

Este é o nosso 11 inicial para hoje! Força, Portugal! #TodosPortugal This is our starting XI! Come on, Portugal! #TeamPortugal pic.twitter.com/yytqoegqLm — Portugal (@selecaoportugal) 5 giugno 2019

#UNL #PORSUI 🇵🇹🇨🇭 Compos officielles!

De quel côté se trouve la plus belle armada offensive?#NationsLeague pic.twitter.com/rzMa3IGNbB — UEFA Nations League 🇫🇷 (@EURO2020) 5 giugno 2019

Oggi comincia la fase finale della #NationsLeague! La finale sarà _____ 🆚 _____ 🤔 pic.twitter.com/mpVyWcQ905 — La UEFA (@UEFAcom_it) 5 giugno 2019

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

