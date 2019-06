News Milan: spunta la suggestione Boban per il ruolo di direttore sportivo.

Paolo Maldini e Ivan Gazidis lavorano fianco a fianco per individuare il prossimo direttore sportivo del Milan. La leggenda rossonera sarà affiancata da una figura di fiducia nel condurre le operazioni di calciomercato.

Stanno circolando tanti nomi. I più caldi sembravano quelli di Igli Tare della Lazio e Giovanni Sartori dell’Atalanta, ma i rispettivi club non intendono privarsene. Difficile riuscire ad assicurarsi uno dei due, pertanto si valutano alternative. Il profilo nuovo che viene accostato al Milan è quello di Zvonimir Boban. A farlo è il Corriere della Sera. Si tratta di una suggestione. L’ex calciatore al momento è impegnato nella posizione di vicesegretario generale della FIFA per lo sviluppo del calcio e l’organizzazione di competizioni.

Vedremo se al fianco di Maldini ci sarà un direttore sportivo con un passato in rossonero. Boban non ha mai ricoperto tale incarico, dunque sorprenderebbe un po’ vederlo tornare a Milanello in tale veste. Era circolato anche il nome di Ariedo Braida, altro dirigente impegnato altrove: nello specifico al Barcellona. Entro il fine settimana dovrebbero esserci maggiori certezze sul completamento dell’organigramma dirigenziale. Il Milan deve sistemare quanto prima l’area sportiva per poter poi finalmente chiudere con l’allenatore e far partire il calciomercato.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it