Il Milan non si ferma più: dopo Gonçalo Ramos occhi su Casadò

Dopo l’immobilismo dell’inizio di giugno, il Milan sta iniziando a lavorare sul mercato provando a portare Marc Casadó in rossonero con il giovane centrocampista del Barcellona che potrebbe salutare i catalani.

Jorge Mendes, autore dell’affare che ha portato Gonçalo Ramos in rossonero, starebbe pensando di portare al Milan anche il centrocampista del Barcellona che ha necessità di trovare maggiore continuità in ottica futura. Lo spagnolo è un calciatore che si adatterebbe bene al gioco di Amorim potendo agire tra i due sulla linea mediana del campo.

Un affare non semplice ma che il Milan potrebbe provare a chiudere sulla base di un prestito con diritto di riscatto.