Adrien Rabiot rimanda ogni discorso sul proprio futuro. Al termine della sfida tra Norvegia e Francia, il centrocampista ha preferito non sbilanciarsi sulla possibilità di restare al Milan anche nella prossima stagione, lasciando aperto ogni scenario.

Il francese ha spiegato di essere concentrato esclusivamente sul presente e sull’impegno con la nazionale, sottolineando come questo non sia il momento giusto per affrontare temi legati al mercato. “Resto al Milan? Ora penso al Mondiale, poi vediamo“, ha dichiarato, senza chiudere la porta a nessuna eventualità.

Parole che inevitabilmente alimentano le indiscrezioni sul suo futuro. La dirigenza rossonera segue con attenzione l’evolversi della situazione, consapevole dell’importanza del giocatore negli equilibri della squadra. Tuttavia, qualsiasi valutazione verrà rinviata al termine della competizione internazionale.

Per il momento Rabiot ha scelto una linea chiara: massima concentrazione sul campo e nessuna distrazione. Solo dopo il Mondiale sarà il momento di confrontarsi con il Milan e capire se ci saranno le condizioni per proseguire insieme anche nella prossima stagione.