Il futuro di Christopher Nkunku resta uno dei temi più caldi in casa Milan. Nonostante le voci di mercato provenienti dalla Turchia, Ruben Amorim avrebbe espresso una posizione chiara: l’attaccante francese rientra nei suoi piani e la volontà del tecnico è quella di trattenerlo anche nella prossima stagione.

Nelle ultime settimane diversi club turchi hanno manifestato interesse per l’ex Chelsea, monitorando la sua situazione in vista di un possibile affondo. Al momento, però, non risultano trattative avanzate e molto dipenderà dalla volontà dello stesso giocatore, chiamato a decidere se proseguire la propria avventura in rossonero oppure valutare nuove opportunità.

Amorim, secondo La Gazzetta dello Sport, continua a credere nelle qualità di Nkunku, convinto che il francese possa ritagliarsi un ruolo importante all’interno del nuovo progetto tecnico. Dopo una stagione con luci e ombre, il Milan è pronto a concedergli un’altra occasione, nella speranza di ritrovare quel giocatore che in passato aveva impressionato tra Bundesliga e Premier League.

La palla, adesso, passa proprio a Nkunku. Le sirene provenienti dalla Turchia restano sullo sfondo, ma la priorità del club è chiara: provare a ripartire dal talento del francese. Salvo sorprese, sarà il giocatore a dover sciogliere i dubbi sul proprio futuro nelle prossime settimane.