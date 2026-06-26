Gimenez verso l’addio, il messicano saluta in estate

L’avventura di Santiago Gimenez al Milan sembra essere arrivata ai titoli di coda. L’attaccante messicano, arrivato con grandi aspettative, non rientrerebbe più nei piani del club in vista della prossima stagione, che sta prendendo forma con un reparto offensivo destinato a cambiare volto.

La dirigenza rossonera starebbe infatti valutando nuove soluzioni per l’attacco, con Christopher Nkunku destinato a ricoprire un ruolo centrale nel progetto tecnico insieme a Rafael Leao e Christian Pulisic. In questo scenario, Gimenez sarebbe il principale candidato a lasciare Milanello nel corso dell’estate.

La cessione del centravanti consentirebbe al Milan di liberare spazio in rosa e di finanziare parte delle operazioni in entrata. Nelle prossime settimane sarà quindi il mercato a stabilire quale sarà la prossima tappa della carriera del messicano, mentre il club rossonero è pronto a voltare pagina e a ridisegnare il proprio reparto offensivo in vista della nuova stagione.