Svolta Leao sul futuro, è intervenuto Ibrahimovic

Il futuro di Rafael Leao potrebbe essere ancora tutto da scrivere con il giocatore che, nonostante le parole di addio al club meneghino, potrebbe valutare di restare in rossonero anche la prossima stagione.

Una volta terminato il campionato scorso il portoghese ha affermato di voler provare una nuova avventura nella sua carriera, o in Inghilterra o in Spagna. Negli ultimi giorni, però, il suo atteggiamento è cambiato, affermando di voler valutare tutto con calma alla fine del mondiale con il Portogallo e definendo Ruben Amorim un allenatore molto bravo.

Stando a quanto affermato da TuttoSport, dietro al cambio di atteggiamento di Leao ci sarebbe la mediazione di Zlatan Ibrahimovic, grande estimatore del classe 1999 e pronto a fargli cambiare idea in ottica futura.