Milan, capitolo cessioni: da Rabiot a Maignan, passando per Leao, Gimenez fino a Jashari e Ricci

Dopo il colpo Gonçalo Ramos, acquistato dal Milan dal PSG, i rossoneri stanno iniziando a pensare a quelle che sono le operazioni in uscita con il club meneghino che potrebbe dire addio a diversi calciatori.

Da Santiago Gimenez a Rafael Leao, sono diversi i nomi che sono sulla lista dei cedibili in casa Milan. L’arrivo del centravanti portoghese porterà, con ogni probabilità, all’addio sia del messicano che del numero 10 con Jorge Mendes che è al lavoro per cercare una sistemazione ai due. Di seguito tutte le trattative del Milan nel video riepilogativo del mercato rossonero.

Su Jashari e Ricci c’è l’interesse da parte dell’Atalanta di Maurizio Sarri con l’ex allenatore della Lazio che apprezza molto i due centrocampisti del Milan. Da capire quello che sarà il destino di Bondo e Terracciano, rientrati dai prestiti alla Cremonese.