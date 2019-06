NEWS MILAN – E’ corsa contro il tempo per Davide Calabria. Reduce dalla frattura composta del perone sinistro rimediata a fine campionato, il difensore del Milan è infatti in bilico per l’Europeo under 21.

“AC Milan comunica che nel corso del match di Coppa Italia disputato ieri contro la Lazio, Davide Calabria ha subito un trauma contusivo diretto della gamba sinistra. Gli accertamenti clinici e strumentali eseguiti in data odierna hanno evidenziato una frattura composta del perone sinistro. Un nuovo controllo radiologico è previsto tra un mese”: fu questo il comunicato del club rossonero, al quale seguì il messaggio direttamente del classe 1996: “Un k.o. che fa male, ancor più nella testa che alla gamba. Rendersi conto che in un attimo può succedere tutto questo… è difficile da accettare”.

Oltre un mese dopo l’incidente, il terzino rossonero oggi ha postato nuovamente via Instagram ma con tutt’altro spirito: “Con la testa, con il cuore e da qualche giorno con le gambe, sono ancora qui. E’ una speranza. Mi attacco a quella. Non so ancora ancora se ce la farò, non so ancora come risponderà davvero il mio fisico alle reali sollecitazioni del campo. Ma ce la sto mettendo tutta. E a prescindere se riuscirà ad essere nei 23, sono orgoglioso di questa maglia e di questo gruppo. Forza ragazzi e forza Italia”.

