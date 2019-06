News Milan, tra oggi e domani la sentenza UEFA sul Fair Play Finanziario.

C’è tanta attesa per l’arrivo della sentenza della Camera Giudicante UEFA in merito alle violazioni del Fair Play Finanziario nel triennio 2015-2018 da parte del Milan. I bilanci rossoneri sono stati pesantemente negativi, dunque è difficile attendersi un verdetto benevolo.

Marco Bellinazzo, noto giornalista de Il Sole 24 Ore, ha rivelato che tra oggi e domani la sentenza verrà comunicata. L’esclusione della squadra dalla partecipazione alla prossima Europa League non viene affatto esclusa. Se ne parla da tempo, visto che i conti sono stati pessimi nelle passate stagioni. Difficile essere ottimisti, anche se il Milan avrà comunque la possibilità poi di fare ricorso al TAS di Losanna per provare a sovvertire un eventuale verdetto troppo pesante.

Già un anno fa il club fu escluso dalle coppe e poi il successivo ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport permise la riammissione. Inoltre, a dicembre era poi arrivata una nuova sentenza sulle violazioni del Fair Play Finanziario del triennio 2014-2017 e il Milan aveva annunciato un nuovo ricorso, anche se l’udienza non è mai stata fissata. Probabilmente perché si attendeva il verdetto sul periodo 2015-2018 per effettuare un ricorso unico.

🎤 @MarcoBellinazzo : “Sentaza Uefa pronta per il #Milan , tra oggi e domani sarà pubblica. Exit poll: opzione maggiore è esclusione dalle coppe per il #Milan “

Attesa a breve (probabilmente già in giornata) la decisione della Uefa su @acmilan per fair play finanziario.

Per la decisione sul Manchetsrer City bisognerà ancora attendere 7-10 giorni

— Marco Bellinazzo (@MarcoBellinazzo) 5 giugno 2019