NEWS MILAN – Pochi minuti fa è arrivata la sentenza dell’UEFA sulle sanzioni da comminare al Milan riguardo alle violazioni del Fair Play Finanziario. Decisione sospesa, e spedita direttamente al TAS/CAS di Losanna, a data da destinarsi.

Dunque il Milan resta in Europa League, ricordiamo che arrivando quinta in classifica si è garantito l’accesso direttamente alla fase a gironi, dunque nessun preliminare da fare in estate. Da Sky Sport 24 hanno riferito che per il club di via Aldo Rossi tale comunicato dell’Uefa non cambia in alcun modo i piani: si andrà avanti con la programmazione già studiata da Ivan Gazidis. In settimana arriverà l’ufficialità di Paolo Maldini direttore tecnico e si procederà anche con gli annunci relativi al direttore sportivo (tanti i nomi avanzati sin qui) e dell’allenatore, con Marco Giampaolo favorito numero uno.

Questo comunicato non distoglie il Milan dalla propria programmazione, quindi continuerà con la formazione della società e del reparto tecnico, nonostante anche il club stesso si aspettava tempi più brevi. Sì, perché la sospensione di giudizio da parte dell’UEFA allungherà i tempi sulle sanzioni relative al FPF. Ad oggi si attenderà che da Losanna fissino un’udienza.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it