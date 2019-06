MILAN NEWS – Dopo giorni, o meglio anni a quanto scrive il comunicato odierno, di trattative serrate Rocco Commisso ha finalmente acquisito le quote della Fiorentina.

Il manager italo-americano, che in passato si era interessato seriamente anche al Milan, ha ufficializzato il buon esito dei negoziati e da oggi può considerarsi il nuovo patron dello storico club viola: “Sono un fan del calcio italiano da sempre e non ci sono parole per descrivere quanto sia incredibilmente onorato di avere l’opportunità di contribuire a scrivere il prossimo capitolo della storia di un club leggendario come la Fiorentina – ha affermato Commisso – Firenze è conosciuta in tutto il mondo come città che rappresenta il meglio della cultura italiana. In questi tre anni di contatti per acquisire il club, ho maturato una profonda consapevolezza di quanto La Viola sia importante per questa città e per i suoi tifosi”.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Il primo passo del neo presidente sarà quello riguardante la gestione tecnica: come riporta la Gazzetta dello Sport Commisso appare convinto a liquidare Vincenzo Montella, che ha concluso l’ultima stagione con una salvezza tirata e difficoltosa. Il preferito per sostituirlo è Gennaro Gattuso, ex Milan che condivide le origini calabresi con l’imprenditore americano. Una sorta di déjà-vu per il calcio italiano: Rino verrebbe chiamato dopo l’esonero di Montella, come accaduto nel Milan a fine novembre 2017.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it