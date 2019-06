MILAN NEWS – Neanche il tempo di rammaricarsi per la fine immediata (dopo solo un anno di lavoro) dell’avventura dirigenziale nel Milan, che Leonardo Nascimento de Araújo

è già pronto a ripartire altrove.

Il dirigente brasiliano, dimessosi dal Milan la scorsa settimana per vedute differenti a livello progettuale rispetto all’A.D. Ivan Gazidis, ricomincerà nuovamente da Parigi. I media francesi, in particolare l’emittente Radio Monte Carlo, confermano che Leonardo tornerà a lavorare per il PSG, club nel quale ha militato sia da calciatore negli anni ’90, sia da direttore generale tra il 2011 ed il 2013.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Già nelle ultime ore, in seguito alle dimissioni ufficiali del d.s. parigino Henrique Antero, si era parlato con forza di un ritorno di Leonardo sotto la Tour Eiffell per dirigere l’area tecnico-sportiva e principalmente occuparsi delle trattative di calciomercato.

Leo sarebbe stato contattato già da giorni dal patron qatariota Nasser Al-Khelaifi, che lo stima moltissimo e che ha puntato nuovamente sull’ex rossonero per cercare di costruire una squadra forte e competitiva anche in vista della prossima Champions League.

Leonardo comincerà a breve a lavorare al mercato in entrata ed in uscita del PSG: il primo obiettivo dovrebbe essere Matthijs De Ligt, difensore centrale dell’Ajax. Ma anche il Milan dovrà stare attento agli assalti da ex del brasiliano, che in passato ha già strappato ai rossoneri Thiago Silva e Zlatan Ibrahimovic e durante la sessione imminente potrebbe cercare l’acquisto di Gigio Donnarumma e Franck Kessie.

Keivan Karimi – redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it