MILAN NEWS – Un Milan sempre più formato da milanisti, un po’ come in passato: è quello che si sta formando a livello di management in questi giorni.

Paolo Maldini, ormai certo della riconferma con maggiori compiti strutturali, è pronto ad eleggere alcuni suoi ex compagni con ruoli importanti all’interno del nuovo corso milanista. Uno di questi è Zvonimir Boban, ex campione croato che ha alle spalle, oltre che una splendida carriera da calciatore rossonero, anche alcuni ruoli dirigenziali importanti, persino all’interno della FIFA.

Da diverse ore si parla di Boban come possibile nuovo membro del management rossonero e da Sportmediaset arrivano le conferme giuste: Maldini avrebbe convinto l’ex numero 10 ad accettare la proposta del Milan, con Boban stimolato dal fatto di poter lavorare fianco a fianco con il suo vecchio amico e capitano.

Il ruolo che dovrebbe ricoprire il croato è quello simile al Direttore Generale; una carica simile a quella che detiene nell’organo principale del calcio mondiale. Un nome importante da spendere nelle situazioni ufficiali ed istituzionali, un dirigente navigato che ha ottimi rapporti con i colleghi internazionali. Una sorta di ministro degli esteri, con Maldini che invece resterebbe a capo dell’area tecnica mentre Ivan Gazidis si occuperebbe principalmente dell’area finanziaria e commerciale, con un occhio in particolare ai conti del club.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

