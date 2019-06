News Milan: Boban vuole tornare in rossonero, ha incontrato Maldini prima di andare a Parigi.

Una scelta di cuore. Zvonimir Boban è secondo soltanto a Gianni Infantino alla FIFA, ma nonostante questo avrebbe scelto di tornare al Milan. Troppo forte il richiamo dei rossoneri e del suo vecchio capitano, Paolo Maldini, che vuole affidare a lui un ruolo importante.

Il croato andrebbe ad occupare un ruolo di manager, col compito di curare rapporti politici con le varie organizzazioni. In questo modo Ivan Gazidis potrebbe dedicarsi soltanto all’aspetto finanziario del club. Boban ha già una grande esperienza per gli anni trascorsi alla FIFA. Infantino lo volle con sé proprio perché conscio delle sue qualità morali e di gestione. Ha un ruolo molto importante oggi, ma sembra convinto di intraprendere questa nuova importante avventura al Milan da dirigente.

L’ex calciatore oggi è a Parigi per il Congresso della FIFA. Stando a quanto riportato da ‘Sky Sport’, avrebbe già incontrato Maldini prima di partire per discutere di ogni aspetto. Sarebbe praticamente tutto fatto. L’ufficialità non può arrivare oggi, sia perché Boban è impegnato in Francia e sia perché ci sono ancora alcuni dettagli da sistemare. Non saranno tempi strettissimi, ma si va questa direzione.

Redazione MilanLive.it

