News Milan: Leonardo potrebbe davvero tornare al PSG. Prenderebbe il posto di Henrique.

Negli ultimi dieci anni, fra Paris Saint–Germain e Milan ci sono stati tanti incroci. Da Thiago Silva a Ibrahimovic, da Carlo Ancelotti a Leonardo. Quest’ultimo, dopo le avventure da allenatore a Milano (in entrambe le sponde), fu ingaggiato dallo sceicco come direttore sportivo.

Fu proprio lui a trattare con Adriano Galliani le super cessioni di Thiago Silva e Ibrahimovic. Dopo qualche anno però l’avventura finì e nemmeno troppo bene: a causa di una spallata all’arbitro, il brasiliano subì una lunghissima squalifica. Nel 2014 diede le dimissioni, proprio come ha fatto poche settimane fa al Milan. Lo scorso anno era tornato ai per la sua quarta esperienza rossonera, ma non è andata benissimo. Dopo nemmeno 12 mesi, la rottura e l’addio.

Adesso Leonardo è alla ricerca di un nuovo incarico e arrivano conferme sulla possibilità di tornare al Paris Saint–Germain. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a ‘Calciomercato – L’originale’, Antero Henrique, attuale direttore sportivo dei parigini, è in totale rottura con la società per il mancato esonero di Thomas Tuchel, con cui ha un pessimo rapporto. L’addio è inevitabile e il PSG avrebbe scelto proprio il brasiliano per sostituirlo. Altro giro, altro ritorno. Gli auguriamo che stavolta duri di più.

