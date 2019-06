News Milan: Tare ha commentato le indiscrezioni che lo vorrebbero in rossonero come direttore sportivo.

Igli Tare è uno degli uomini mercato più ricercati al momento. Paolo Maldini lo avrebbe individuato come il profilo giusto per il nuovo Milan. Lui è molto legato alla Lazio, ma è molto tentato dall’offerta dei rossoneri.

Intervistato da ‘Top Channel‘, una tv albanese, il braccio destro di Claudio Lotito ha commentato così l’apprezzamento di un club importante come il Milan: “Sono cose positive, ma devi saperle gestione. Mi trovo già in un grande club e in un ambiente familiare. Ma non posso prevedere il futuro. Siamo professionisti, tutto può succedere nel nostro mondo“. Se ci sono state offerte concrete: “Non posso continuare a parlarne, l’ho già spiegato chiaramente“.

Dichiarazioni che tengono le porte aperte ad un possibile futuro al Milan. Tare infatti ha definito la Lazio un grande club e un ambiente familiare, ma ha anche ammesso che nel calcio tutto può succedere. Ha tenuto quindi le porte aperte ai rossoneri. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Maldini lo vuole fortemente e avrà già avuto modo di parlargli. Il ‘Diavolo’ non ha fretta, ma non vuole portare avanti il discorso troppo per le lunghe. C’è un calciomercato e una stagione da programmare e costruire.

Redazione MilanLive.it

