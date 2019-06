Notizia bomba che arriva da Parigi e che risale a pochi minuti fa, pronta a sconvolgere i piani alti del calcio mondiale.

Nella capitale francese è stato arrestato Ahmad Ahmad, vice presidente della FIFA nonché numero uno della CAF, la Confederazione calcistica africana. Una notizia giunta il giorno dopo la riconferma di Gianni Infantino come numero uno della FIFA e dunque del calcio internazionale.

Pare che l’accusa ai danni di Ahmad sia quella di corruzione, anche se si sa ancora ben poco sui procedimenti e sui motivi concreti dell’arresto. La FIFA ha confermato tale notizia con una nota ufficiale: “Ahmad è stato interrogato dalle autorità francesi in relazione a delle accuse che riguardano il suo mandato di presidente della Caf. La Fifa non è a conoscenza dei dettagli relativi a questa indagine e pertanto non è in grado di esprimere alcun commento specifico. Chiederemo alle autorità qualsiasi informazione possa essere rilevante per l’inchiesta che sarà condotta dalla Commissione Etica. Detto che tutti hanno il diritto alla presunzione d’innocenza”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

