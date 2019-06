Calciomercato Milan: assalto PSG per De Gea. Il Manchester United punta su Donnarumma?

Il futuro di Gianluigi Donnarumma è ancora da decifrare. Il Milan, in base alle eventuali offerte che riceverà, dovrà valutare se cederlo o meno. Una cessione che avverrebbe a malincuore, non per ragioni tecniche ma di bilancio.

Gigio ha una valutazione di mercato attorno ai 60 milioni di euro e pertanto permetterebbe di iscrivere una grossa plusvalenza a bilancio. Inoltre, ci sarebbe un risparmio sul suo ingaggio da 6 milioni netti annui. Più fonti in queste settimane lo hanno indicato come sacrificabile, dato che i conti del club sono in costante perdita e senza la qualificazione Champions League serve fare qualche cessione importante.

Calciomercato Milan, PSG vuole De Gea. Manchester United su Donnarumma?

Si è parlato di due opzioni diverse dal Milan per il futuro di Donnarumma: Paris Saint Germain e Manchester United. Entrambe le squadre sono alla ricerca di un nuovo portiere e hanno ottimi rapporti con Mino Raiola, agente di Gigio.

Le ultime notizie del quotidiano The Times rivelano che il PSG avrebbe David de Gea come prima opzione. Sarebbe pronta un’offerta da 70 milioni per strapparlo proprio al Manchester United. Il 29enne estremo difensore spagnolo ha un contratto che scade a giugno 2020 e non intende rinnovarlo. I Red Devils saranno costretti a venderlo per non perderlo a parametro zero tra un anno. Nel frattempo cercano alternative.

Donnarumma può essere un’opzione per difendere i pali della porta allenata da Ole Gunnar Solskjaer. Da vedere se la società inglese avrà intenzione di fare un grosso investimento per acquistare un portiere come Gigio, che costa tanto sia a livello di cartellino che di ingaggio. Un altro estremo difensore che piace è Mike Maignan, classe 1995 in forza al Lille e valutato circa 35 milioni. Pure il profilo di Keylor Navas, in uscita dal Real Madrid, viene preso in considerazione. Sondaggi anche per Jan Oblak dell’Atletico Madrid, ma la sua clausola rescissoria da 120 milioni allontana le pretendenti.

