CALCIOMERCATO MILAN – Negli ultimi giorni, come accade di consueto, si è tornato a parlare di un possibile futuro altrove per Gianluigi Donnarumma.

Si è detto e scritto che il portiere classe ’99, ormai da anni titolarissimo del Milan, potesse ricevere le lusinghe di alcuni top club europei, agevolati anche dalla volontà del suo agente Mino Raiola di spostarlo in una società di livello superiore anche per far ricavare una degna plusvalenza al suo attuale club. Voci tutte da confermare, anche se si è fatto il nome del Manchester United come squadra alla caccia del portiere di Castellammare.

Calciomercato Milan, il Manchester United lascia stare Donnarumma?

Intanto dalla Francia arriva una news di mercato che potrebbe allontanare l’ipotesi di un Donnarumma pronto a fare le valigie in direzione Premier League; secondo il portale Foot Mercato, lo United avrebbe virato in maniera decisa su un altro numero uno per la prossima stagione: in caso di addio dello spagnolo De Gea, molto contestato dalle parti di Old Trafford per le recenti prove negative, gli inglesi sarebbero orientati su Mike Maignan, portiere classe 1995 del Lille, vera e propria rivelazione dell’ultima stagione di Ligue 1.

In caso di assalto a Maignan dunque i ‘Red Devils’ lascerebbero in disparte la pista Donnarumma, con il Milan che avrebbe l’opportunità così di trattenere ancora il proprio numero 99 e cercare di fargli rinnovare il contratto. Tutta da verificare l’attendibilità di tali presunte trattative, ma di certo l’intenzione del Milan non è quella di svendere i propri big e talenti migliori, anche se il caos scaturito dal Fair Play Finanziario e dal contenzioso con la UEFA certamente costringerà Maldini e compagnia a fare valutazioni più dolorose e concrete anche per quanto riguarda il mercato in uscita e le possibili plusvalenze.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

