MILAN NEWS – La notizia più negativa per la Nazionale Under-21 è quella riguardante l’assenza di Davide Calabria, terzino del Milan che non ha ancora recuperato dal suo recente infortunio.

Ieri infatti il commissario tecnico Luigi Di Biagio ha ufficializzato i 23 convocati alla fase finale dell’Europeo di categoria che si disputerà a partire dal prossimo 16 giugno in Italia. Non è presente Calabria, colpa della lesione al perone che ancora lo tiene in disparte e, nonostante abbia raggiunto giorni fa il ritiro di Formello, non gli ha permesso di essere al top per partecipare alla competizione tanto attesa.

Di Biagio è intervenuto oggi a Tuttomercatoweb.com per parlare proprio della spedizione dei suoi azzurrini, commentando così il forfait forzato di Calabria: “Abbiamo perso un elemento di primissima scelta, ma non era nelle condizioni per rischiare. Per me la salute viene prima di tutto per questi ragazzi. Mi ha un po’ condizionato, anche perché in quel ruolo ho diversi giocatori che mi hanno dato tanto ma non stanno al meglio. I tagli alle convocazioni? Sono abituato, purtroppo, a passare un giorno che non è dei migliori. Ma fa parte del nostro lavoro. Non ci saranno riserve, non è una cosa bella. Se qualcuno dovesse farsi male, potremmo anche chiamare direttamente uno dell’U-20″.

Keivan Karimi – redazione MilanLive.it

