MILAN NEWS – Marco Giampaolo e il Milan, bisognerà pazientare ancora un po’. Perché come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, dopo l’ufficialità per Paolo Maldini, attesa nelle prossime ore se non proprio oggi, bisognerà limare ancora qualche dettaglio per poi annunciare anche il nuovo tecnico rossonero.

Non ci sono dubbi sull’erede di Gennaro Gattuso, ma serviranno ancora un paio di giorni per la fumata bianca. I rappresentanti dell’allenatore, intanto, incontreranno a breve il Ds Carlo Osti nel tentativo di liberarlo dal vincolo contrattuale. Può succedere già oggi o massimo all’inizio della prossima settimana: se l’accordo che per un altro anno lo lega alla Sampdoria sarà risolto, Giampaolo potrà impegnarsi con chi vuole e quindi via libera per la società di Elliott Management Corporation.

I tempi potrebbero allungarsi solo se il club blucerchiato iniziasse a chiedere un indennizzo per «cedere» il proprio allenatore, scenario che tuttavia non dovrebbe concretizzarsi. La tappa di Giampaolo a Genova è prevista per lunedì 17, quando ci sarà l’incontro probabilmente risolutivo con il presidente Massimo Ferrero. Un periodo – assicura la Gazzetta – che non deve comunque alimentare dubbi che tutte le parti hanno già sciolto: il matrimonio si farà, serve appena un altro po’ di pazienza. Al massimo, altri 10 giorni ancora. Ma si farà il massimo per chiudere quanto prima. Per il bene e l’esigenza di tutti.

Redazione MilanLive.it

