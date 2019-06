News Milan, Plizzari non pensa al futuro: è concentrato sul Mondiale Under 20 con l’Italia.

Alessandro Plizzari grande protagonista del Mondiale Under 20 con l’Italia. Nonostante una stagione da riserva e senza minuti in campo nel Milan, il giovane portiere si sta rifacendo alla grande in maglia azzurra.

Diversi gli interventi decisivi compiuti dal 19enne nato a Crema. La vetrina del Mondiale Under 20 gli sarà utile anche per il futuro immediato. Il ragazzo dovrà decidere se rimanere in rossonero oppure andare altrove per giocare con maggiore continuità. Già nell’ultima stagione avrebbe preferito trasferirsi in prestito, però ciò non è avvenuto. Nel corso del calciomercato estivo non è esclusa una sua cessione a titolo temporaneo, anche se lo scenario può cambiare in caso di addio di Gianluigi Donnarumma.

News Milan, Plizzari: priorità al Mondiale Under 20, poi il futuro

Intervistato dal quotidiano Tuttosport, il talentuoso Plizzari ha risposto in merito alle voci di mercato che riguardano lui e il Milan: «Non ci convivo, sto cercando di non sentirle. Voglio concentrarmi sul Mondiale, lontano da influenze esterne. Questa manifestazione è una grande vetrina e serve a tutti noi ottenere il massimo e andare il più lontano possibile. Ripeto, la mia priorità è il gruppo azzurro, sono focalizzato al cento per cento sul Mondiale e cerco di isolarmi un po’, per quanto possibile. Poi per il resto ci sarà tempo. Posso solo dire che mi sento molto fortunato a essere un giocatore del Milan».

Alessandro non vuole pensare ai vari rumors giornalistici, ma focalizzarsi unicamente sul suo impegno con l’Italia. Anche perché oggi c’è la sfida dei Quarti di Finale contro il temibile Mali e serve concentrazione massima. Gli azzurrini di mister Paolo Nicolato hanno voglia di arrivare fino in fondo alla competizione.

