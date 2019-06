Calciomercato Milan: Andrea Bertolacci nel mirino dell’Atalanta

Andrea Bertolacci ha chiuso l’avventura al Milan, anzi ufficialmente il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno. In questa stagione non ha mai giocato, eccetto una presenza in Europa League nella fase a gironi.

Non sarà semplice per lui trovare una nuova sistemazione, e sarà praticamente impossibile tornare a guadagnare i 2 milioni di euro che percepiva nel Milan. Ma attenzione alla possibilità che la prossima stagione possa ancora giocare in Serie A: ci sarebbe infatti l’interesse dell’Atalanta. Classe 1991, Bertolacci ha tanta voglia di rilanciarsi e potrebbe farlo partendo da riserva nei nerazzurri di Gian Piero Gasperini. Addirittura potrebbe giocare in Champions League. Il tecnico lo conosce bene avendolo allenato ai tempi del Genoa.

-> Per seguire il calciomercato Milan, CLICCA QUI <-

L’Atalanta per ora non ha in Bertolacci una priorità. Al momento è soltanto un’idea last minute a seconda di come si evolverà il calciomercato in entrata e in uscita. Sono infatti molti i giocatori della Dea che potrebbero partire, e dunque vanno chiaramente rimpiazzati. A riportare dell’interesse dei nerazzurri per Bertolacci è Il Corriere di Bergamo. Vedremo nei prossimi giorni se ci saranno ulteriori novità.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it