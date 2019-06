CALCIOMERCATO MILAN – Appare ancora piuttosto complicato ipotizzare quali saranno le prime scelte di calciomercato da parte del Milan nella imminente sessione estiva, visti i tanti enigmi societari e finanziari.

Ma è inevitabile che già in questi giorni fuoriescano i primi rumors sia in entrata che in uscita. Il Milan, che al 99% sarà guidato da Marco Giampaolo nella prossima stagione, cambierà identità tattica rispetto al recente passato e dunque dovrà reperire calciatori dinamici e adatti al 4-3-1-2 che molto probabilmente il nuovo tecnico vorrà impostare come base tattica e strategica.

Calciomercato Milan, spuntano le piste Freuler e Januzaj

L’edizione odierna del Corriere dello Sport mette in evidenza due nuove piste di mercato che potrebbero far comodo al Milan della prossima annata. Piace lo svizzero Remo Freuler, 27enne mediano dell’Atalanta e protagonista centrale della straordinaria cavalcata che ha portato la squadra di Gasperini ad ottenere uno storico terzo posto e la qualificazione in Champions League.

Il Milan è carente a centrocampo, visto l’addio di ben quattro elementi, e Freuler rappresenterebbe una prima scelta da schierare sia davanti alla difesa come metronomo sia come intermedio. Il problema è che l’Atalanta non vorrebbe lasciar partire a cuor leggero nessuno dei suoi talenti, ma il Milan potrebbe mettere sul piatto 25 milioni per convincere gli orobici a liberare Freuler.

L’altro nome rappresenta una pista già sondata in passato, quella che porta al belga Adnan Januzaj, ex ‘enfant prodige’ del Manchester United che gioca oggi nella Real Sociedad. L’esterno d’attacco classe ’95 non ha brillato nell’ultima stagione e, secondo la stampa spagnola, è pronto a lasciare i paesi baschi. Il Milan tornerebbe ad interessarsi a lui, così come Ajax e Siviglia, anche se andrebbe collocato tatticamente: Januzaj di base è un esterno abile a giocare su entrambe le fasce ma appare idoneo anche a giocare come mezzala di centrocampo o come trequartista centrale.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

